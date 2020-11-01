بالوثيقة.. تكليف منير السعدي بمهام رئيس جامعة بغداد

كشفت وثيقة صادرة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وحصلت “تقدم” على نسخة منها، عن صدور امر بتكليف منير حميد السعدي بمهام رئيس جامعة بغداد.
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