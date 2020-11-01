بالوثيقة.. تكليف منير السعدي بمهام رئيس جامعة بغداد

2020/11/01 | 18:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشفت وثيقة صادرة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وحصلت “تقدم” على نسخة منها، عن صدور امر بتكليف منير حميد السعدي بمهام رئيس جامعة بغداد.

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