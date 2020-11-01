وزير النقل: مشروع قطار بغداد المعلّق سيوفّر آلاف فرص العمل للشباب

2020/11/01 | 18:44 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد وزير النقل ناصر حسين بندر الشبلي، الأحد، أن مشروع قطار بغداد المعلّق سيوفّر آلاف فرص العمل للشباب وسيساهم في تحريك عجلة الاقتصاد. وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، وتابعه “النور نيوز” إن “وزير النقل ناصر حسين بندر الشبلي التقى ممثل شركة هونداي الكورية إحدى الشركتين المنفذتين لمشروع قطار …

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