2020/11/01 | 18:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

حددت لجنة مسابقات الكرة اليوم الاحد ( 1 تشرين الثاني 2020)، مواعيد الجولة الثالثة لمنافسات دوري الكرة الممتاز.

وذكرت اللجنة في بيان تلقته (بغداد اليوم):" يوم الاربعاء المقبل ستنطلق الجولة بلقاءين، عندما يحل الكهرباء ضيفا على الميناء، ويستضيف السماوة النجف على ملعب الفيحاء".

واضافت:" وتقام الخميس المقبل ثلاث مباريات ، يلتقي فيها زاخو بالشرطة، والجوية بالصناعات، والطلبة يواجه الزوراء، فيما تختتم الجولة يوم الجمعة المقبل، بخمس مباريات يستضيف فيها النفط امانة بغداد، والحدود نفط البصرة، فيما يحل الديوانية ضيفا على الكرخ، ونفط الوسط على نفط ميسان، ويستضيف القاسم اربيل ".

وكانت الجولة الثانية قد اختتمت اليوم الاحد بتعادل الديوانية ونفط ميسان، وفوز الكرخ على القاسم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسابقات الكرة تعلن عن مواعيد الجولة الثالثة للممتاز) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسابقات الكرة تعلن عن مواعيد الجولة الثالثة للممتاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).