بومبيو يطالب حكومات العالم بملاحقة قتلة الصحفيين

2020/11/01 | 18:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الأحد، "جميع الحكومات إلى التحقيق في الجرائم" التي تطال الصحفيين، الذين قال إنهم "يؤدون دورا مهما في المجتمع".

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