اغلاق ساحة التحرير ومحيطهـا جزئيـا بعد توافد عشرات المتظاهرين

2020/11/01 | 18:48 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اعادت القوات الامنية ، إغلاق اجزاء من ساحة التحرير وسط العاصمة ، ومسارات الطرق المؤدية الى محيطها بشكل جزئي مساء اليوم ، بعد توافد العشرات من شبان مناطق ابو سيفين والفضل والميدان والبتاويين الى الساحة للتظاهر./انتهى5

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