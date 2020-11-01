تكليف رئيس جديد لجامعة بغداد

2020/11/01 | 18:48 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تكليف منير السعدي بمهام منصب رئيس جامعة بغداد ، استنادا الى موافقة رئيس مجلس الوزراء./انتهى5

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