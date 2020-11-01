الحلبوسي وسليم الجبوري يؤكدان ضرورة التنسيق بين القوى السياسية لمواجهة التحديات التي تمرُّ بها البلاد

2020/11/01 | 18:48 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ أكد رئيسُ مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيسَ التجمع المدني للإصلاح / عمل / سليم الجبوري ضرورة التنسيق بين القوى السياسية لمواجهة التحديات التي تمرُّ بها البلاد.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان:" انه جرى خلال اللقاء بحث تطورات الوضع السياسي في العراق، والخطوات التشريعية للتهيئة لإجراء الانتخابات المبكرة".



وأكد الجانبان" ضرورةَ العمل على تغليب المصلحة الوطنية العليا، والتنسيق بين القوى السياسية لمواجهة التحديات التي تمرُّ بها البلاد"./انتهى7

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