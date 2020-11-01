كركوك.. ورشة عمل تطوير الذات

2020/11/01 | 18:49 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقام البيت الثقافي كركوك وبالتعاون مع رئاسة جامعة كركوك لجنة حقوق الانسان المركزية يوم الاحد الاول من تشرين الثاني 2020 وعلى قاعة المركز الثقافي بمدينة كركوك ، ورشة عمل تحت عنوان (تطوير الذات و تحقيق النجاح) باشراف وقيادة المدرب الدولي الدكتور صلاح العريبي

وبمشاركة بيت المقام العراقي و مفوضية حقوق الانسان مكتب كركوك واتحاد ادباء العراق وفضائية كركوك و نقابة الصحفيين العراقيين فرع كركوك والمركز العراقي للخط و الزخرفة و جمع من المثقفين .

وقال يوسف طيب مدير البيت الثقافي لموقع ( PUKmedia ) الغالية والهدف من الورشة هو تطوير قدرات الجهات المشاركة والنخب الثقافية و مهاراتهم الذاتية وجعلها اكثر تطورا و قابلية وايجابية ، معربا عن شكره لرئاسة جامعة كركوك لتعاونها مع البيت الثقافي في اقامة هذه الدورة ، وكذلك الجهات المشاركة لاستجابتها وحضورها في الدورة ، متمنيا للجميع الموفقية والاستفادة من الورشة بغية تطوير قدراتهم الذهنية و مهاراتهم الذاتية ، ومن ثم بدأ الدكتور صلاح العريبي اعمال الورشة بشرح مفهوم تطرير الذات وشرح و تعريف انماط الشخصية وتطرق الى الانظمة التمثيلية للشخصية البصرية و السمعية والحسية وكيفية التعامل معها في العمل و الية و كيفية الاستفادة منها في تطوير العمل .

وفي ختام الورشة وزعت شهادات المشاركة و الدروع على الجهات والشخصيات التي شاركت وساهمت في انجاح الورشة.

PUKmedia / كركوك / رزكارشواني

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