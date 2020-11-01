2020/11/01 | 18:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

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أعلن القائمون على تطبيق “إنستغرام” أن ميزة البث المباشر حصلت على تعديل قد يجعلها أكثر عملية وفائدة للكثير من المستخدمين.



وأشار القائمون على التطبيق إلى أن المدة الزمنية للبث المباشر عبر “إنستغرام”أصبحت الآن 4 ساعات بدلا من ساعة واحدة للمستخدمين في مختلف بلدان العالم، وأن هذه الخاصية ستتوفر لمن يملكون تاريخا جيدا في استعمال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “إنستغرام” يزيد من مدة البث المباشر الى اربع ساعات وكالة الصحافة المستقلة.

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