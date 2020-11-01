2020/11/01 | 18:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني-هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة ..وزير التعليم يكلف “منير السعدي” رئيسآ لجامعة بغداد المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة .. وزير التعليم يكلف “منير السعدي” رئيسآ لجامعة بغداد) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة .. وزير التعليم يكلف “منير السعدي” رئيسآ لجامعة بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).