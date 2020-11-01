العراق يسجل 2658 إصابة و56 وفاة بـ

2020/11/01 | 18:53 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة الصحة العراقية عن تسجيل 2658 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 475288 حالة.وسجلت "الصحة" 56 وفاة جديدة بالفيروس، ليصبح مجمل الوفيات 10966 حالة، بحسب بيان الوزارة الصادر اليوم الأحد.كم تم شفاء …

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