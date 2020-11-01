2020/11/01 | 19:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة /سرى جياد/ذكر عضو لجنة الطاقة النيابية بهاء النوري أن اتجاه الحكومة إلى تقليل سعر الامبير يعود بسبب حلول فصل الشتاء وتوفر الطاقة الكهربائية. وقال النوري للمستقلة لقلة الحمولات والعوارض الكهربائية تصبح الكهرباء افضل، مع توفير حصة الكاز المستمرة في كل المواسم كاملة ،لكن يبقى الدور على اصحاب المولدات من حيث التزامهم باستلام حصتهم وتخفيض […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تقليل سعر الامبير بسبب حلول فصل الشتاء وتوفر الطاقة الكهربائية وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقليل سعر الامبير بسبب حلول فصل الشتاء وتوفر الطاقة الكهربائية ) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقليل سعر الامبير بسبب حلول فصل الشتاء وتوفر الطاقة الكهربائية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).