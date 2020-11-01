قيادة قاطع عمليات سامراء تُدك تجمعاً لعناصر داعش بقنابر الهاون شمال سامراء

2020/11/01 | 19:19 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ أعلنت قيادة قاطع عمليات سامراء عن دكها تجمعاً لعناصر تنظيم داعش الاٍرهابي بقنابر الهاون في منطقة البو عيس شمال مدينة سامراء خارج قاطع المسؤولية.



وذكر بيان لقيادة القاطع تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه ان معلومات استخبارية وردت إلى اللواء ٣١٤ أفادت بوجود عناصر إرهـابية تابعة للتنظيم في تلك المنطقة .وأوضح ان قوة من الطوارئ وكتيبة الإسناد التابعة إلى اللواء ٣١٤ وبمشاركة قوة من اللواء ١٣ التابع إلى الشرطة الإتحادية قامت بدك التجمع الإجرامي بقنابر الهاون وتمشيط المنطقة بالاسلحة المتوسطة والخفيفة./انتهى9

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