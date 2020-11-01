وزير الصحة يبحث مع وفد شركة تركية اخر تطورات انجاز المشاريع الصحية في كربلاء وذي قار

2020/11/01 | 19:19 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ التقى وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن التميمي اليوم الاحد مع وفد الشركة التركية لمناقشة اخر تطورات انجاز المشاريع الصحية في كربلاء وذي قار .وذكر بيان للوزارة تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه انه تم خلال الاجتماع بحث اخر تطورات انجازات المشاريع الصحية في كربلاء ومدينة الناصرية في محافظة ذي قار والاسراع في انجاز وافتتاح مستشفى الناصرية باسرع وقت ممكن وحسب توجيه رئيس الوزراء .واكد الوزير على اهمية استعراض كافة المشاكل والمعوقات التي تواجه الشركة من خلال لجنة الامر الديواني ومخاطبة مجلس الوزراء للحصول على قرارات تصب في صالح المشاريع المتبقية و المباشرة بمشاريع وزارة الصحة في الكوت والدجيل والطوز ووضع الخطط المناسبة لانجازها ./انتهى9

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