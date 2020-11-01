صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 304

2020/11/01 | 19:19 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي عن تسجيل 304 اصابات جديدة بفيروس كورونا بينها 228 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي.وقال الساعدي في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه ان "المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت 304 اصابات جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي :- 228 حالة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.



قطاع بغداد جديدة 31 حالةقطاع النهروان 40 حالةقطاع الاستقلال 17 حالة قطاع الاعظمية 30 حالة قطاع الرصافة 39 حالة قطاع البلديات الاول 43 حالة قطاع المدائن 11 حالة قطاع البلديات الثاني 17 حالة - 76 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية .واضاف الساعدي انه "تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل"، مشيرا الى ان "العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 61284 توفي منهم 1358 للاسف فيما اكتسب الشفاء 55255 ومتبقي قيد العلاج 4671".



ودعا الساعدي المواطنين الى "الالتزام بإجراءات الوقاية وتطبيق التباعد الاجتماع لحمايتهم من الاصابة وتقليل تفشي الوباء"./انتهى9

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