قرارات جديدة للجنة العليا لمكافحة جائحة كورونا في الاقليم

2020/11/01 | 19:20 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت اللجنة العليا لمواجهة جائحة كورونا في اقليم كوردستان، اليوم الأحد، عددا من القرارات الجديدة بشأن الدوام في المراكز الدراسية التابعة لوزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي في حكومة الاقليم، مشيرة الى انها تعلق الدوام في الأوساط التدريسية كافة من الأول من شهر تشرين الثاني الجاري لغاية الاول من شهر كانون الاول المقبل.

وقالت اللجنة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، انها عقدت اليوم، اجتماعا باشراف وزير الداخلية في حكومة الاقليم ريبر احمد وبحضور الوزراء ذات العلاقة والمحافظين ومسؤولي الوحدات الادارية المستقلة، لافتة الى ان كلا من وزيري الصحة آلان حمه سعيد ووزير التعليم العالي والبحث العلمي آرام محمد قادر قدما تقريرهما حول تقييم الوضع الصحي في اقليم كوردستان.

وأكد البيان انه وبعد التباحث وتبادل الاراء ومن اجل الحفاظ على حياة المواطنين والمعلمين والمدرسين والتلاميذ والطلبة صدر عن الاجتماع القرارات التالية:

1- ايقاف الدوام في للمراحل الاول والثاني الأساسي والثاني عشر الإعدادي للمدراس (الحكومية والاهلية) لغاية الاول من شهر كانون الاول المقبل، مشيرة الى انه ستتم مرة اخرى اعادة تقييم للوضع الصحي.

2- بامكان طلبة الصف الثاني عشر الاعدادي الاستفادة من الدروس الالكترونية بشكل (غير ملزم) لحين اعادة فتح المدارس.

3-المراحل الدراسية من الثالث الاساسي والى الحادي عشر الاعدادي (الحكومي والاهلي) تستمر في الدوام بالشكل الالكتروني.

4- تعليق زيارة المجاميع والحضور الى المدارس لغاية الاول من كانون الاول المقبل، منوهة الى انه سيتم اعادة تقييم الوضع الصحي مرة اخرى.

5-تعليق الدوام في المدارس التي تقع في القرى والمناطق التي لا يوجد فيها خدمات الانترنت اوعدد الطلبة فيها محدود لغاية الاول من شهر كانون الاول المقبل.

6-تعليق الدوام في رياض الأطفال غير الحكومية لغاية الاول من كانون الأول المقبل، كما وسيتم اعادة تقييم الوضع الصحي مرة اخرى.

7-تعليق الدوام في المعاهد الحكومية وغير الحكومية التابعة لوزارة التربية في اقليم كوردستان لغاية الاول من كانون الاول المقبل وسيتم اعادة تقييم الوضع الصحي مرة أخرى.

8- الاستفادة من العطل الرسمية، من قبل وزارة التربية، لغرض تعديل السنة الدراسية والامتحانات.

9- استمرار الدوام بالنسبة للاقسام العلمية والمجموعة الطبية بصيغة الدراسة داخل مباني الجامعة والدراسة الالكترونية (الدراسة المختلطة) لغاية الاول من شهر كانون الاول المقبل.

10- اللجوء الى التعليم الالكتروني بشكل أكبر، للاقسام الانسانية في الجامعات والمعاهد، لافتة الى ان لاقسام العلمية التي تحتاج الى المختبرات تكون الدراسة فيها داخل الحرم الجامعي لغاية الاول من كانون الاول المقبل.

11- توصية غرف العمليات في المحافظات بمراقبة الاماكن العامة والمساجد والكنائس لغرض تطبيق التعليمات الوقائية من تفشي فايروس كورونا.

وتطبق هذه القرارات حتى تأريخ (2020/12/1).

PUKmedia خاص‌

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