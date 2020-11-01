ميلان يواصل التوهج بقيادة “السلطان” إبراهيموفيتش

2020/11/01 | 19:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

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(المستقلة) – حسام الدين جمال – واصل فريق ميلان سلسلة النتائج المميزة في الموسم الحالي، وحافظ على صدارة ترتيب الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.



وفاز ميلان على أودينيزي، مساء اليوم الأحد/ في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي، ليرفع رصيده إلى 16 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بفارق 4 نقاط عن أتالانتا، أقرب ملاحقيه.



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