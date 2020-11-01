2020/11/01 | 19:24 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد وزير النقل العراقي ناصر حسين بندر الشبلي، أن مشروع قطار بغداد المعلّق سيوفّر آلاف فرص العمل للشباب وسيساهم في تحريك عجلة الاقتصاد.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد، إن "وزير النقل ناصر حسين بندر …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير النقل: قطار بغداد المُعلّق يساهم في تحريك الاقتصاد ويوفر آلاف فرص العمل) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير النقل: قطار بغداد المُعلّق يساهم في تحريك الاقتصاد ويوفر آلاف فرص العمل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).