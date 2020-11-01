إقليم كوردستان يصدر قرارات جديدة بشأن دوام وزارتي التربية والتعليم

2020/11/01 | 19:24 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 48 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أصدرت اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا في اقليم كوردستان، الأحد، عددا من القرارات الجديدة بشأن الدوام في وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت اللجنة في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (1 تشرين الثاني 2020)، انها "عقدت اليوم الأحد اجتماعا باشراف وزير الداخلية ريبر احمد وبحضور الوزراء المعنيين والمحافظين ومسؤولي الوحدات الادارية المستقلة"، مبينا ان "كلا من وزير الصحة آلان حمه سعيد ووزير التعليم العالي والبحث العلمي آرام محمد قادر قدما تقريرهما بشأن تقييم الوضع الصحي في اقليم كوردستان".

وأضاف البيان انه "بعد التباحث وتبادل الاراء ومن اجل الحفاظ على حياة المواطنين والمعلمين والمدرسين والتلاميذ والطلبة قررت الاجتماع إيقاف الدوام في الصفين الاول والثاني الأساسي والثاني عشر الإعدادي (الحكومي والاهلي) لغاية الاول من شهر كانون الاول المقبل"، لافتا الى انه "ستتم مرة اخرى اعادة تقييم للوضع الصحي".

واشار الى انه "بامكان طلبة الصف الثاني عشر الاعدادي لحين اعادة فتح المدارس الاستفادة من دروس المدرسة الالكترونية بشكل غير ملزم"، مبينا ان "مراحل الثالث الاساسي لغاية الحادي عشر الاعدادي (الحكومي والاهلي) الاستمرار بالدوام بالشكل الالكتروني".

وعلق البيان زيارة المجاميع والحضور الى المدارس لغاية الاول من كانون الاول المقبل، موضحا انه سيتم اعادة تقييم الوضع الصحي مرة اخرى.

وتابع، انه "تقرر تعليق الدوام في المدارس التي تقع في القرى والمناطق التي يكون فيها الانترنت ليس كما ينبغي وعدد الطلبة فيها محدود لغاية الاول من شهر كانون الاول المقبل".

وقرر الاجتماع "تعليق الدوام في رياض الأطفال غير الحكومية لغاية الاول من كانون الأول المقبل وسيتم اعادة تقييم الوضع الصحي مرة اخرى، كما قرر الاجتماع تعليق الدوام في المعاهد الحكومية وغير الحكومية التابعة لوزارة التربية لغاية الاول من كانون الاول المقبل وسيتم اعادة تقييم الوضع الصحي مرة أخرى".

واشار البيان الى انه "بالنسبة للاقسام العلمية والمجموعة الطبية تقوم الجامعات والمعاهد بالاستمرار بالدوام بصيغة الدراسة داخل الجامعة (campus) والدراسة الالكترونية (الدراسة المختلطة) لغاية الاول من شهر كانون الاول المقبل".

اما بالنسبة للاقسام الانسانية في الجامعات والمعاهد، فقد اكد البيان انه "في التعليم المختلط يتم اللجوء الى التعليم الالكتروني بشكل اكبر"، مبينا ان "الاقسام العلمية التي تحتاج الى المختبرات تكون الدراسة فيها داخل الحرم الجامعي (campus) لغاية الاول من كانون الاول المقبل".

وكلف الاجتماع، بحسب البيان، غرف العمليات في المحافظات لرقابة الأماكن العامة والمعابد– الجوامع والكنائس- والزامهم بتنفيذ تعليمات الوقاية من فيروس كورونا.

وجدد البيان تأكيد اللجنة على تنفيذ جميع فقرات بيان وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان المرقم 52 الصادر في 24/ 10 / 2020، مشددا على ان القرارات الواردة في بيان اللجنة يتم العمل بها لغاية الاول من شهر كانون الأول المقبل، وان اللجنة ستجتمع لاعادة مناقشة الوضع الصحي في اقليم كوردستان.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أفادت وزارة صحة إقليم كوردستان، بان اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في الإقليم قررت تعليق الدوام في المدارس للمراحل الدراسية كافة لمدة شهر كامل.

وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة، آسو حويزي، في تصريح صحفي، تابعه "ديجيتال ميديا إن آر تي"، انه تقرر تعليق الدوام بشكل مؤقت في كافة المدارس وللمراحل كافة لغاية الأول من شهر كانون الأول المقبل.

وأوضح حويزي، ان "هذا القرار جاء بعد اصابة اعداد كبيرة من التدريسيين والطلبة بفيروس كورونا".

جدير بالذكر ان دوام الفصل الأول من العام الدراسي الحالي في إقليم كوردستان، يقتصر على مرحلة السادس الإعدادي والمرحلتين الأولى والثانية من الدراسة الابتدائية، بينما دوام المراحل الأخرى من الابتدائية والثانوية بنظام التعليم عن بعد للحد من تفشي الجائحة.

وأعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأحد، تسجيل نحو 1054 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فضلا عن تسجيل 28 حالة وفاة في عموم محافظات الإقليم خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان، اليوم، 1 تشرين الثاني 2020، أنها أجرت خلال الـ 24 ساعة الماضية، 6740 عملية فحص شخصت خلالها 1054 إصابة جديدة توزعت كالتالي، 398 إصابة في أربيل، و202 في السليمانية و41 في كرميان و16 في رابرين و384 في دهوك و27 في حلبجة.

كما توزعت حالات الشفاءالـ 503 كالآتي: أربيل 114، السليمانية 25 وكرميان 32 ودهوك 312 وحلبجة 13.

كما تم تسجيل 28 وفاة منها 8 في السليمانية، إدارة رابرين 4، و ودهوك 10 وأربيل 5، وحلبجة 1.

وبذلك وصل عدد الإصابات الكلي في إقليم كوردستان، إلى 77079 إصابة شفي منها 43345 حالة فيما توفي 2483 شخصا.

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