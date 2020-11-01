2020/11/01 | 19:31 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أفاد مصدر أمني، الاحد، بأن مسلحين مجهولين اغتالوا الشيخ عبدالناصر الطرفي، أحد أبرز الناشطين في الاحتجاجات الشعبية، بمحافظة ميسان. وذكر المصدر لـ "ناس" (1 تشرين الثاني 2020)، أن "مجموعة مسلحة اغتالت الشيخ المتظاهر عبدالناصر الطرفي في منطقة أبو رمانة بمحافظة ميسان، ولاذت بالفرار".

ويعد الطرفي، أحد الوجوه البارزة في دعم الاحتجاجات الشعبية، والمدافعين عن المطالب التي رفعتها ساحات التظاهر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المسلحون يغتالون الشيخ عبدالناصر الطرفي في ميسان) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المسلحون يغتالون الشيخ عبدالناصر الطرفي في ميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).