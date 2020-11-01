يوفنتوس يفوز على سبيزيا برباعية ورونالدو يتألق في أول ظهور له بعد الكورونا

2020/11/01 | 19:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تغلب يوفنتوس على نظيره سبيزيا بأربعة أهداف مقابل هدف، ، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على استاد دينو مانوتزي، ضمن الجولة الـسادسة من الدوري الإيطالي، “الكالتشيو”.

سجل ألفارو موراتا هدف التقدم لـ يوفنتوس في الدقيقة 16،

لكن سجل توماسو بوبيجا هدف التعادل لـ سبيزيا في الدقيقة 32، ثم سجل رونالدو نجم يوفنتوس هدف التقدم في الدقيقة 59، في أول مشاركة له بعد تعافيه من فيروس

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كورونا المستجد، واحتاج لـ124 ثانية فقط لتسجيل هدفه الأول.

وفي الدقيقة 68 سجل أدريان رابيو هدف فريقه الثالث ، قبل أن يسجل رونالدو هدف فريقه الرابع، في الدقيقة 77 عبر ركلة جزاء.

رفع يوفنتوس رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني، فيما توقف رصيد سبيزيا عند 5 نقاط في المركز السادس عشر.

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