الحصيلة تفوق 475 ألف إصابة.. الجائحة تحصد نحو 11 ألف عراقيّ

2020/11/01 | 19:33 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت البلاد أكثر من 2600 إصابة جديدة خلال 24 ساعة

الترا عراق - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس "كورونا" في العراق، الخميس، إلى أكثر من 475 ألف حالة، بعد تسجيل أكثر من 2600 إصابة جديدة بالفيروس.

سجل العراق أكثر من 2600 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وعشرات الوفيات خلال 24 ساعة

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 1 تشرين الثاني/أكتوبر، وتضمن تسجيل 2658 إصابات، و56 حالة وفاة خلال 24 ساعة.

كما أشار الموقف، إلى تسجيل 3127 حالة تماثل إلى الشفاء بنسبة أكثر من 84%، فيما بلغ عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج أكثر من 61 ألف شخص، 465 منهم تحت العناية المركزة.

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