رئيس اتحاد الجمناستك يترشح لمنصب نائب رئيس الاولمبية

2020/11/01 | 19:36 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..

أعلن رئيس اتحاد الجمناستك اياد نجف، ترشيحه اليوم الاحد، لمنصب النائب الاول لرئيس اللجنة الأولمبية.

وقال نجف لـ /المعلومة/ “قررت الترشح رسمياً لمنصب النائب الاول لرئيس اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية ضمن كتلة المرشح للرئاسة سرمد عبدالاله”.

واوضح ان “مفاوضات انضمامي لكتلة عبد الاله لم تدم طويلا واتفقنا على تكوين كابينة شبابية رصينة منسجمة للمكتب التنفيذي المقبل”.

و اكد نجف على “اهمية استثمار حالة الايثار المرتفعة للمنضوين للكتلة و استعدادهم للدخول كداعمين ومساندين والتخلي عن الترشيح مقابل نجاح مشروع التغيير الذي وصفوه بالمحتوم”.

وتقدم نجف باستمارة الترشيح للانتخابات المزمع اقامتها في الرابع عشر من شهر تشرين الثاني الجاري وسلمها الى اللجنة التحضيرية بمقر اللجنة الاولمبية.



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