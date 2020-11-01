2020/11/01 | 19:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/ منى شعلان/ تصدرت الممثلة السعودية أسيل عمران ، اليوم الأحد، تريند مؤشر البحث العالمي “جوجل” بعد هجومها على الممثل المصرى رامز جلال، حيث اتهمته بفبركة برنامجه الشهير للمقالب، مؤكدة أنه يقلل من قيمة نجوم الفن ، وما يفعله يعد إهانة للفنانين ، على حد قولها.



وقالت عمران في حديثها لإحدى وسائل الإعلام “أنا ضد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد هجومها على رامز جلال..



ما لا تعرفه عن أسيل عمران وكالة الصحافة المستقلة.

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