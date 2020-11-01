خبير قانوني : قانون اسس معادلة الشهادات مخالف للدستور

2020/11/01 | 19:39 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

رأى الخبير القانوني علي التميمي ان” قانون اسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية مخالف للدستور “.

وقال التميمي في رأي قانوني تلقت “خبر برس” نسخة منه ، ان” هذا القانون يخالف المواد ١٤ من الدستور المتعلقة بالمساواة في الحقوق والواجبات وايضا يخالف المادة ١٦ من الدستور العراقي المتعلقة بتكافؤ الفرص بين المواطنين وكذلك يخالف المادة ٣٤ من الدستور العراقي المتعلقة بتشجيع الدولة على البحث العلمي في الجامعات ومراعاة التفوق والنبوغ والإبداع ، حيث أن هذا القانون أعطى امتيازات للدرجات الخاصة وما فوق والنواب في الحصول على الشهادات”.

واشار الى ان” مصادقة رئيس الجمهورية على القانون والتي طالبه البعض ان لايصادق على هذا القانون فهي شكلية وفق المادة ٧٣ ف ٣ من الدستور العراقي التي قالت اذا لم يصادق الرئيس فإن القانون يعتبر مصادقة عليه بعد ١٥ يوم من وصوله لرئاسة الجمهورية .

واكد الخبير القانوني ان” الحل هو الطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا وان كانت الان معطلة لوجود نقص في تشكيلاها لكن هذا الطعن سيرتب أثر رجعي عندما تحل مشكلة المحكمة الاتحادية ويتم نظر الدعوى لاحقا “.

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