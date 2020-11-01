2020/11/01 | 19:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة /-شدد وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأحد، على ضرورة ارتداء الجميع للكمامات والتباعد الاجتماعي.



وقال المتحدث باسم الداخلية خلال مؤتمر صحفي مشترك مع متحدث باسم وزارة الصحة، إن غرامة تواجد أي شخص داخل التجمعات وبدون كمامة تصل إلى ألف ريال، مؤكدا أن عقوبة عدم ارتداء الكمامة تتضاعف في حال التكرار.



في غضون ذلك، أعلنت السلطات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص غرامة تصل الى 1000 ريال على عدم ارتداء الكمامة في السعودية وكالة الصحافة المستقلة.

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