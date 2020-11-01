اغتيال الشيخ عبدالناصر الطرفي على يد مسلحين في ميسان

2020/11/01 | 19:41 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ ميسان أفاد مصدر أمني، الاحد، بأن مسلحين مجهولين اغتالوا الشيخ عبدالناصر الطرفي، أحد أبرز الناشطين في الاحتجاجات الشعبية، بمحافظة ميسان. وذكر المصدر، أن “مجموعة مسلحة اغتالت الشيخ المتظاهر عبدالناصر الطرفي في منطقة أبو رمانة بمحافظة ميسان، ولاذت بالفرار”. ويعد الطرفي، أحد الوجوه البارزة في دعم الاحتجاجات الشعبية، والمدافعين عن المطالب التي رفعتها ساحات …

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