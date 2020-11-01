2020/11/01 | 19:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت مقاطع مصورة حادثة إطلاق نار في مدينة مونبلييه جنوب فرنسا، حصلت الأحد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. مطاردة وإطلاق نار في مدينة فرنسية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. مطاردة وإطلاق نار في مدينة فرنسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).