وزير النقل: قطار بغداد المعلق سيوفر آلاف فرص العمل

2020/11/01 | 19:50 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا/ اكد وزير النقل ، ناصر الشبلي، أن مشروع قطار بغداد المعلق الذي تم الاتفاق على إنجازه سيوفر آلاف فرص العمل للشباب في البلاد، وسيساهم في تحريك عجلة الاقتصاد.وذكر بيان للوزارة تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه انه بناءً على مخرجات الجولة الأوربية الأخيرة لرئيس مجلس الوزراءـ مصطفى الكاظمي، التقى الوزير مع ممثل شركة هونداي الكورية المكلفة بإنجاز المشروع "للاتفاق على الاجراءات التعاقدية والإدارية اللازمة قبل توقيع العقد".وحول نتائج إنجاز هذا المشروع بين الشبلي أنه سيوفر آلاف فرص العمل للشباب، وسيساهم في تحريك عجلة الاقتصاد وسيمتص جزءا كبيرا من البطالة التي يعاني منها قطاع العمل في البلاد.وتركز الاجتماع على إعداد العقود والاطلاع الميداني من قبل الجهة المنفذة على المناطق التي يمر بها القطار المعلق .من جانبه وصف ممثل الشركة هذا المشروع بـ"العملاق"، وقال ان العراق بلد واعد وأن الاقتصاد العراقي قابل للنهوض من خلال هذه المشاريع الاستراتيجية المهمة" .يشار إلى أن مشروع قطار بغداد المعلق يتولى انجازه إئتلاف شركة الستوم الفرنسية العالمية المتخصصة في مجال البنى التحتية في مجال النقل وشركة هونداي الكورية ./انتهى9

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