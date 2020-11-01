معلم متقاعد يطلق النار على نفسه في المقدادية بديالى

2020/11/01 | 19:50 - المصدر: وكالة نينا

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بعقوبة / نينا / أقدم معلم متقاعد على الانتحار باطلاق النار على نفسه في قضاء المقدادية في محافظة ديالى .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان معلما متقاعدا يبلغ من العمر / 62 / عاما أقدم على الانتحار باطلاق النار على نفسه في احدى الطرقات الرئيسية بالقرب من العيادة الشعبية في قضاء المقدادية شمال شرق بعقوبة .واضاف ان الاجهزة الامنية فتحت تحقيقا بالحادث لمعرفة اسباب ودواع الانتحار /انتهى

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