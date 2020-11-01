تسجيل 3259 اصابة جديدة بفيروس كورونا بالاردن و37 وفاة

2020/11/01 | 19:50 - المصدر: وكالة نينا

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عمان/نينا/اعلنت وزارة الصحة الأردنية عن تسجيل 3259 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الأردن اليوم، غالبيتها محلية ليرتفع معها العدد الاجمالي للاصابات بالمملكة الى 75866 .كما اعلنت الصحة الأردنية في موجز صحفي عن تسجيل 37 وفاة بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات بالمملكة منذ انتشار الوباء الى 866 حالة وفاة.



وأشارت الصحة الأردنية الى أن عدد الحالات التي أدخلت اليوم للعلاج في المستشفيات بلغ 218 حالة، فيما غادرت 140 حالة بعد شفائها.وبينت أن العدد الإجمالي للحالات التي تتلقى العلاج في المستشفيات حاليا بلغ 1553 حالة، منهم 279 حالة على أسرة العناية الحثيثة.ودعت الصحة الأردنية وفي ظل استمرار تسجيل حالات إصابة محلية، إلى الالتزام بالقوانين والتعليمات واتباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمامات وعدم إقامة التجمعات./انتهى

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