المالية النيابية ترجح تمرير قانون تمويل العجز المالي الاسبوع المقبل

2020/11/01 | 19:51 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجحت اللجنة المالية النيابية، إقرار مشروع قانون الاقتراض لتمويل العجز المالي في مجلس النواب الأسبوع المقبل.

وقال النائب شيروان ميرزا عضو اللجنة في تصريح خاص لـPUKmedia، اليوم الاحد: ان مجلس النواب سيصوت على قانون العجر المالي في حال تم وضعه بفقرات الجلسات المقبلة لمجلس النواب، مرجحا التصويت عليه خلال الاسبوع المقبل.

واضاف: ان التصويت على القانون سيكون بتقليل المبلغ بنسبة 10 الى 15 ترليون، مبينا ان وزارة المالية الاتحادية وخلال بيان لها أشارت الى ان الحل يكمن في استمرار اقتراض الحكومة، مضيفا انه من غير الممكن ان تستمر الحكومة في الاقتراض لتسديد رواتب الموظفين.

واشار ميرزا الى انه من الضروري على الحكومة الاتحادية ايجاد بدائل اخرى لزيادة الايرادات المالية، مشيرا الى ان اللجنة المالية ستعقد اجتماعا مع البنك المركزي خلال الاسبوع الحالي لمناقشة هذه المسألة.

هذا وكان مجلس النواب قد انهى خلال جلسته القراءة الاولى لمشروع قانون تمويل العجز المالي والمقدم من اللجنة المالية بسبب تأخر ارسال الموازنة العامة الاتحادية لعام 2020 وانتشار جائحة كورونا في العالم وتراجع اسعار النفط الخام بشكل كبير، كون الحكومة الاتحادية تواجه صعوبة في تمويل الانفاق العام ومن أجل تسهيل تمويل النفقات العامة الضرورية.

PUKmedia خاص‌

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