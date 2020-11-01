بالفيديو.. تبادل لإطلاق النار في مدينة مونبيلييه الفرنسية

2020/11/01 | 20:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت مصادر أمنية فرنسية بإصابة شخص جراء حادث تبادل إطلاق نار، اليوم الأحد، في مدينة مونبيلييه جنوب فرنسا.

وأوضحت المصادر أن حوالي 12 شخصا كانوا يرتدون ملابس سوداء ومزودين بأسلحة قتالية من عصابتين إجراميتين شاركوا في تبادل مكثف لإطلاق النار بمنطقة باياد في مونبيلييه في حوالي الساعة 13:00 بالتوقيت المحلي، ما أسفر عن إصابة أحد أفرادهما وتم نقله للمستشفى.

وفرضت قوات الأمن طوقا حول موقع الحادث وسط انتشار لعناصر الشرطة والدرك والقوات العسكرية، بينما فتحت الجهات المعنية تحقيقا جنائيا في القضية.

وأشارت وسائل إعلام فرنسية إلى أن الحادث وقع عند سفح برح أساس، لافتة إلى أن بعض المشاركين في تبادل إطلاق النار استخدموا بنادق كلاشينكوف.

ونقلت التقارير المحلية عن شهود عيان أن الحادث، الذي انتشرت في مواقع التواصل الاجتماع مقاطع فيديو له، قد يعود إلى خلافات بين عصابتي مخدرات.

La paillade pic.twitter.com/lmwN4zOCsF

— Sofia motta (@somotta8) November 1, 2020

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