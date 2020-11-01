2020/11/01 | 20:01 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تظاهر العشرات في كربلاء مساء اليوم
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الاحد ، للمطالبة بحل مجلس البرلمان
العراقي
وبحسب مراسلنا فان المتظاهرين رددوا
هتافات ضد الحكومة والبرلمان والاحزاب
الحاكمة، مشيرا الى ان قوات امنية طوقت
المكان لمنع
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور:تظاهرة بكربلاء لحل البرلمان) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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