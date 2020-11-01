بالصور:تظاهرة بكربلاء لحل البرلمان

2020/11/01 | 20:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهر العشرات في كربلاء مساء اليوم

الاحد ، للمطالبة بحل مجلس البرلمان

العراقي

وبحسب مراسلنا فان المتظاهرين رددوا

هتافات ضد الحكومة والبرلمان والاحزاب

الحاكمة، مشيرا الى ان قوات امنية طوقت

المكان لمنع

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