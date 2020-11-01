استئناف كربلاء:باشرنا باجراء عقود الزواج الكترونيا ووفقا لهذه التعليمات

2020/11/01 | 20:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن المتحدث باسم محكمة استئناف

كربلاء مباشرة المحكمة باجراء عقود

الزواج الكترونيا عبر استمارة اطلقت

بموقع مجلس القضاء الاعلى.

وقال القاضي محمد ميري لوكالة نون

الخبرية ان “محكمة الاحوال الشخصية في

كرب

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