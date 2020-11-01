2020/11/01 | 20:02 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يلتقي الهيئة السياسية للتيار الصدري

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي يلتقي الهيئة السياسية للتيار الصدري) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي يلتقي الهيئة السياسية للتيار الصدري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).