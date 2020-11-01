الإعدام لقاتل فتاة بعد اغتصابها في الشطرة

2020/11/01 | 20:02 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أصدرت محكمة جنايات الشطرة في محافظة ذي قار، اليوم الأحد، حكماً بالإعدام شنقاً لشاب أقدم على قتل فتاة بعد استدراجها واغتصابها.

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