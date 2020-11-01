الكاظمي يوجّه وزارة النفط بصرف نصف مليار دينار لمستشفى القلب في ذي قار

2020/11/01 | 20:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد - واع

وجّه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، وزارة النفط بصرف مبلغ قدره نصف مليار دينار لمستشفى القلب التخصصي في محافظة ذي قار.

وقال مصدر حكومي في حديث لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "التخصيص المالي جاء لتلبية الاحتياجات وتوسعة المستشفى، ودعمها بالمستلزمات اللازمة".

وأوضح أن "الكاظمي أوعز أيضاً لوزارة النفط، بتخصيص مبلغ مقداره مائة مليون دينار شهريا للمستشفى ذاتها لتغطية احتياجاتها".

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