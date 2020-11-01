2020/11/01 | 20:10 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قيادي في الديمقراطي: نضبط النفس لتجنب محاولات PKK جر الاقليم الى قتال هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/01 | 20:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيادي في الديمقراطي: نضبط النفس لتجنب محاولات PKK جر الاقليم الى قتال) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قيادي في الديمقراطي: نضبط النفس لتجنب محاولات PKK جر الاقليم الى قتال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).