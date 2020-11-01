2020/11/01 | 20:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نزار السامرائي في الأيام الأولى لأنطلاق تظاهرات تشرين الاحتجاجية، سالني أحد الزملاء عن رأيي بالأمر وأن كانت التظاهرات ستحقق شيئا.



قلت: أن التاريخ يشير الى أن مثل هذه التحركات لا تتمخض عن نتائج مباشرة، وذلك لطبيعتها وتنظيمها، وهو ما حصل في دول مختلفة.



اما بالنسبة للمقارنة مع تجربتي تونس ومصر فأن الذي حسم الموقف هو […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حراك تشرين ..



الأهداف والمآل وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حراك تشرين .. الأهداف والمآل) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حراك تشرين .. الأهداف والمآل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).