2020/11/01 | 20:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/- اعلن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ان الانتخابات النيابية في موعدها ولا يوجد تاخير عليها .



وأعلن رئيس الوزراء اليوم الاحد، عن فرض حظر تجول شامل فور الإعلان عن نتائج الانتخابات النيابية.



وقال الخصاونة، خلال مؤتمر صحفي في رئاسة الوزراء، إن الحظر الشامل سيستمر من بعد اعلان نتائج الانتخابات حتى الساعة 6 من صباح […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاردن يعلن عن حظر تجوال شامل لأربعة أيام وكالة الصحافة المستقلة.

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