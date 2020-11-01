بن زايد يخاطب ماكرون بحده : الرسول يمثل قدسية عظيمة للمسلمين

2020/11/01 | 20:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /أجرى الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي اتصالا هاتفيا بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أدان خلاله الاعتداءات الإرهابية التي شهدتها فرنسا خلال الفترة الماضية.



وخلال المكالمة، قدم ولي عهد أبو ظبي تعازيه إلى الرئيس الفرنسي، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية “وام”.



وأكد بن زايد أن هذه الممارسات تتنافى مع تعاليم […]

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