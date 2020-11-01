الكاظمي يوجه وزارة النفط بصرف نصف مليار دينار لمستشفى القلب في ذي قار

2020/11/01 | 20:13 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأحد، وزارة النفط بصرف نصف مليار دينار لمستشفى القلب في محافظة ذي قار.ونقلت الوكالة الرسمية، عن مصدر حكومي، وتابعها “النور نيوز” أن “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه وزارة النفط بصرف نصف مليار دينار لمستشفى القلب في ذي قار”، مبيناً أن “التخصيص المالي جاء لتلبية الاحتياجات وتوسعة …

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