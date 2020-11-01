بالفيديو: لحظة إصابة عنصر من الحشد الشعبي لمفخخة داعشية

2020/11/01 | 20:14 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة استهداف أحد عناصر قوات الحشد الشعبي لسيارة داعشية مفخخة في محافظة صلاح الدين العراقية، حيث اصابها بدقة ...

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