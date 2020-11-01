2020/11/01 | 20:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صالح والكعبي يستذكران الحادثة بالتأكيد على مواصلة الجهد لمكافحة الإرهاب المسيحيون يقيمون قداساً على أرواح شهداء جريمة إقتحام كنيسة سيدة النجاة بغداد – الزمان شهدت كاتدرائية سيدة النجاة امس قداساً ، لاحياء الذكرى العاشرة لجريمة اقتحام الكنيسة، واستشهاد عشرات المصلين فيها عام 2010 .وتضمنت الذكرى اقامة القداس الالهي على ارواح الشهداء .واستذكر رئيس […]

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