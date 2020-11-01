2020/11/01 | 20:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البرلمان يرجّح تمرير قانون الإقتراض خلال أيام لتغطية الرواتب الموظّفون ينتظرون الفرج والمتقاعدون يعتزمون التظاهر في حالة تأخير الصرف بغداد – قصي منذر هدد المتقاعدون بالتظاهر امام مقر الحكومة، في حالة المماطلة وعدم صرف الرواتب في مواعيدها المحددة شهريا ، مؤكدين ان الازمة الراهنة تتحملها الطبقة السياسية ولا ذنب للمتقاعد الذي افنى عمره في خدمة […]

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