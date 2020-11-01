2020/11/01 | 20:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الديوانية تتعادل مع ميسان والكرخ يهزم القاسم في الممتاز بغداد – ساري تحسين حقق فريق الكرخ بكرة القدم امس الاحد، الفوز الأول له بالدوري الممتاز بعد تغلبه على ضيفه القاسم بهدفين لهدف في ختام الجولة الثانية في المباراة التي جرت على ملعب الراحل احمد راضي .وسجل هدفي الكرخ اللاعب عمر عبد الرحمن في الدقيقة […]

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