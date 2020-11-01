الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على احد الارهابيين في سامراء

2020/11/01 | 20:18 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

اعلنت خلية الاعلام الامني، الاحد، عن تمكن مفارز الاستخبارات العسكرية من القبض على احد الارهابيين في سامراء بمحافظة صلاح الدين.

وذكرت الخلية في بيان تلقته /المعلومة/، انه “بغية تامين قاطع المسؤولية وملاحقة فلول ما تبقى من عصابات داعش الارهابية، وبعملية استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات سامراء تمكنت مفارز استخبارات الفوج الاول لواء مغاوير القيادة من القاء القبض على أحد الارهابيين في منطقة العرموشية التابعة لقضاء سامراء محافظة صلاح الدين”.

واضافت ان “الارهابي يعد من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب”.



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