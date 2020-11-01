ديالى.. مواطن يطلق النار على نفسه بسبب ’’تراكم الديون’’

2020/11/01 | 20:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالىافاد مسؤول حكومي سابق في محافظة ديالى، اليوم الاحد، قيام احد سكنة قضاء المقدادية بالانتحار، نتيجة تراكم الديون عليه.وقال رئيس مجلس القضاء السابقـ ( 45كم شمال شرق بعقوبة) عدنان التميمي لـ( بغداد اليوم)،ان "تراكم الديون دفعت رجلاً في العقد السادس من عمره للانتحار من خلال اطلاق النار على نفسه من سلاحه الشخصي".واضاف التميمي ،ان "المقدادية شهدت في السنوات الماضية، العديد من حالات الانتحار لاسباب متعددة بعضها متعلق بالعوز المادي والمشاكل الاجتماعية الاخرى".

وأعلن عضو مفوضية حقوق الانسان، علي البياتي، السبت، 31 تشرين الأول 2020، عن عدد حالات الانتحار التي سجلها العراق البلاد منذ مطلع عام 2020 ولغاية شهر أيلول الماضي.

وقال البياتي في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "العراق سجل منذ مطلع عام 2020 ولغاية 20 أيلول الماضي 301 حالة انتحار في 16 محافظة"، مبينا أن "بغداد كانت في صدارة المحافظات حيث سجلت لوحدها 68 حالة انتحار".

واضاف أن "اهم الأسباب لتزايد حالات الانتحار هي زيادة نسبة الفقر في العراق حيث اصبح 35% دون خط الفقر، بالإضافة إلى المشاكل الاجتماعية نتيجة سوء الاوضاع الاقتصادية والضغوطات النفسية التي خلفتها أزمة فيروس كورونا".

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