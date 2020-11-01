الفلسفة الأوروبية نهاية القرون الوسطى - غازي الصوراني

2020/11/01 | 20:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#غازي_الصوراني المحتوى الاجتماعي – التاريخي للمرحلة:ظهرت بدايات أسلوب الإنتاج الرأسمالي في بعض مدن حوض البحر الابيض المتوسط بين القرنين الرابع عشر والخامس عشر، "فمنذ القرن الرابع عشر ظهرت في ايطاليا المانيفاكتورات الأولى، مما كان يعني الانتقال من الحرف والصناعات اليدوية، المميزة لاسلوب الإنتاج الاقطاعي، إلى الرأسمالية.كما "شهدت ايطاليا، قبل البلدان الاوروبية الاخرى، نموا للمدن، وللحضارة المدينية ......





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